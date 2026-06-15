Новый мультимодальный маршрут Красноярск — Ужур открывается в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 15 июня 2026 года запускается комбинированный маршрут из Красноярска в Ужур. Он объединит ежедневный электропоезд КрасЖД «Западный экспресс», курсирующий из столицы Красноярского края до самой западной станции дороги Красная Сопка, с автобусной перевозкой до города Ужура.
Автобус также будет ходить ежедневно, чтобы жители Ужура в любой день могли воспользоваться электропоездом, соединяющим три города — Назарово, Ачинск и Красноярск.
Отправление «Западного экспресса» со станции Красноярск в 7:32 (по вторникам и пятницам в 07:27), прибытие на станцию Красная Сопка в 12:33. Далее пересадка в автобус, следующий по маршруту Красная Сопка — Крутояр — Ужур. Отправление автобуса из Красной Сопки от остановки «Станция» в 12:50, прибытие в Ужур на остановку «Автостанция» в 14:01.
В обратном направлении: отправление автобуса из Ужура (остановка «Автостанция») в 11:05, прибытие в Красную Сопку (остановка «Станция») в 12:20. Отправление электропоезда «Западный экспресс» с железнодорожной станции Красная Сопка в 12:43, прибытие в Красноярск в 17:52.
Расписание двух видов транспорта состыковано таким образом, чтобы пересадка занимала у пассажиров минимальное количество времени.
Решение о запуске мудьтимодального маршрута принято губернатором Красноярского края по итогам рабочей поездки в Ужурский муниципальный округ.
Отметим, что ужурцы смогут значительно сэкономить на проезде, воспользовавшись этим маршрутом. В пригородных поездах действуют как федеральные, так и региональные льготы. Полная стоимость проезда на электропоезде и автобусе из Ужура в Красноярск в полтора раза ниже, чем проезд по тому же маршруту на автобусе.