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Новый мультимодальный маршрут Красноярск — Ужур открывается в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 15 июня 2026 года запускается комбинированный маршрут из Красноярска в Ужур. Он объединит ежедневный электропоезд КрасЖД «Западный экспресс», курсирующий из столицы Красноярского края до самой западной станции дороги Красная Сопка, с автобусной перевозкой до города Ужура.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 15 июня 2026 года запускается комбинированный маршрут из Красноярска в Ужур. Он объединит ежедневный электропоезд КрасЖД «Западный экспресс», курсирующий из столицы Красноярского края до самой западной станции дороги Красная Сопка, с автобусной перевозкой до города Ужура.

Автобус также будет ходить ежедневно, чтобы жители Ужура в любой день могли воспользоваться электропоездом, соединяющим три города — Назарово, Ачинск и Красноярск.

Отправление «Западного экспресса» со станции Красноярск в 7:32 (по вторникам и пятницам в 07:27), прибытие на станцию Красная Сопка в 12:33. Далее пересадка в автобус, следующий по маршруту Красная Сопка — Крутояр — Ужур. Отправление автобуса из Красной Сопки от остановки «Станция» в 12:50, прибытие в Ужур на остановку «Автостанция» в 14:01.

В обратном направлении: отправление автобуса из Ужура (остановка «Автостанция») в 11:05, прибытие в Красную Сопку (остановка «Станция») в 12:20. Отправление электропоезда «Западный экспресс» с железнодорожной станции Красная Сопка в 12:43, прибытие в Красноярск в 17:52.

Расписание двух видов транспорта состыковано таким образом, чтобы пересадка занимала у пассажиров минимальное количество времени.

Решение о запуске мудьтимодального маршрута принято губернатором Красноярского края по итогам рабочей поездки в Ужурский муниципальный округ.

Отметим, что ужурцы смогут значительно сэкономить на проезде, воспользовавшись этим маршрутом. В пригородных поездах действуют как федеральные, так и региональные льготы. Полная стоимость проезда на электропоезде и автобусе из Ужура в Красноярск в полтора раза ниже, чем проезд по тому же маршруту на автобусе.