Новый мультимодальный маршрут Красноярск — Ужур открывается в Красноярском крае

Отметим, что ужурцы смогут значительно сэкономить на проезде, воспользовавшись этим маршрутом. В пригородных поездах действуют как федеральные, так и региональные льготы. Полная стоимость проезда на электропоезде и автобусе из Ужура в Красноярск в полтора раза ниже, чем проезд по тому же маршруту на автобусе.