«Финуслуги»: доля вкладов со сроком размещения на год в мае достигла 7,74%

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Доля годовых вкладов в мае достигла максимального показателя с 2024 года, составив 7,74%, что на 3,5 процентных пункта (п.п.) больше показателя апреля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе финансового маркетплейса «Финуслуги».
«Доля вкладов со сроком размещения на год на “Финуслугах” в мае достигла максимального показателя с 2024 года — 7,74%. Это на 3,5 п.п. выше показателя апреля и на 1,7 п.п. выше уровня мая 2025 года», — отметили в пресс-службе.
По данным «Финуслуг», доля депозитов сроком на три месяца составила 53,26% (рост с 46,33% в апреле и с 39,5% — в мае 2025 года), доля полугодовых составила 29,6% (42,19% — в апреле, 27,89% — в мае 2025 года). Совокупная доля депозитов со сроком от одного до шести месяцев составила 90,35% от общего объема.
При этом популярность годовых вкладов выросла за месяц в 1,8 раза — до 7,74%, в годовом выражении рост составил 1,7 п.п. (с 6,04%).