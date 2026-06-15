«Финуслуги»: доля вкладов со сроком размещения на год в мае достигла 7,74%

По данным «Финуслуг», доля депозитов сроком на три месяца составила 53,26% (рост с 46,33% в апреле и с 39,5% — в мае 2025 года), доля полугодовых составила 29,6% (42,19% — в апреле, 27,89% — в мае 2025 года). Совокупная доля депозитов со сроком от одного до шести месяцев составила 90,35% от общего объема.