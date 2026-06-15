В Подмосковье для развития проектов привлекут до 90% производителей роботов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Власти Московской области рассчитывают привлечь для размещения своих производств в регионе максимальное количество предприятий по созданию роботов. В частности, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ — 2026) были заключены контракты с пятью такими компаниями, сообщила в интервью ТАСС зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Мы для себя на ближайшие несколько лет поставили амбициозную цель стать одним из лидеров в стране по производству роботов. Всего максимум 7−10 отечественных производителей роботов сейчас существует. И, по сути, с пятью из них у нас уже подписаны соглашения, двое еще в переговорах, поэтому мы надеемся, что и они к нам придут. Поэтому это практически 80−90% всех производителей отечественных роботов мы уже привлекаем в регион», — сказала Зиновьева.
Она добавила, что для региона очень важно привлечение таких резидентов, так как они создают новую экономику и благодаря своей продукции способствуют повышению числа высокотехнологичных производств.
Полный текст интервью будет опубликован в 08:30 мск.