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В Подмосковье для развития проектов привлекут до 90% производителей роботов

Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева заявила, что для региона очень важно привлечение таких резидентов, так как они создают новую экономику и способствуют повышению числа высокотехнологичных производств.

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Власти Московской области рассчитывают привлечь для размещения своих производств в регионе максимальное количество предприятий по созданию роботов. В частности, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ — 2026) были заключены контракты с пятью такими компаниями, сообщила в интервью ТАСС зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

«Мы для себя на ближайшие несколько лет поставили амбициозную цель стать одним из лидеров в стране по производству роботов. Всего максимум 7−10 отечественных производителей роботов сейчас существует. И, по сути, с пятью из них у нас уже подписаны соглашения, двое еще в переговорах, поэтому мы надеемся, что и они к нам придут. Поэтому это практически 80−90% всех производителей отечественных роботов мы уже привлекаем в регион», — сказала Зиновьева.

Она добавила, что для региона очень важно привлечение таких резидентов, так как они создают новую экономику и благодаря своей продукции способствуют повышению числа высокотехнологичных производств.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:30 мск.