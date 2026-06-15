В Подмосковье для развития проектов привлекут до 90% производителей роботов

«Мы для себя на ближайшие несколько лет поставили амбициозную цель стать одним из лидеров в стране по производству роботов. Всего максимум 7−10 отечественных производителей роботов сейчас существует. И, по сути, с пятью из них у нас уже подписаны соглашения, двое еще в переговорах, поэтому мы надеемся, что и они к нам придут. Поэтому это практически 80−90% всех производителей отечественных роботов мы уже привлекаем в регион», — сказала Зиновьева.