Эксперт по ЖКХ Бондарев: сверка счетчиков с графами в платежке даст экономию

По словам специалиста, следует начать проверку с тарифов на ресурсы. Управляющие компании не имеют права самостоятельно изменять стоимость воды, тепла и света, так как эти цены контролируются государством. Любые несанкционированные изменения в строке «содержание и ремонт» без общего согласия собственников являются поводом для вопросов к обслуживающей организации.