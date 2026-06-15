В Москве выросло производство медицинской техники

За 2025 год рост отрасли составил 7,2%, за последние три года она увеличилась в 1,7 раза. В департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы напомнили, что в столице работает более 300 фармацевтических и медицинских предприятий, на которых заняты около 30 тыс. человек.