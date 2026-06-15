В Москве выросло производство медицинской техники

Производство медицинского оборудования в Москве за период с января по апрель текущего года выросло по отношению к аналогичному периоду прошлого года более чем на 15%, сообщил РБК заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, ассортимент московских предприятий, специализирующихся на выпуске высокотехнологичных медицинских изделий, включает в себя бионические протезы, рентгенодиагностическое оборудование, ультразвуковые системы, средства первой и скорой медицинской помощи, технологии для мониторинга состояния здоровья и другие изделия. «В январе—апреле объем их производства увеличился на 15,2% по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2025-го», — отметил Ликсутов.
Отгрузка за этот период превысила 12 млрд руб., что на 26% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
Объем производства терапевтического оборудования, протезов и ортопедических приспособлений вырос более чем на 23%, хирургических и стоматологических инструментов — более чем на 54%.
За 2025 год рост отрасли составил 7,2%, за последние три года она увеличилась в 1,7 раза. В департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы напомнили, что в столице работает более 300 фармацевтических и медицинских предприятий, на которых заняты около 30 тыс. человек.
По данным экспертов «РТС-тендера», общероссийский объем основных закупок в сфере медицины по 44-ФЗ и 223-ФЗ за январь—сентябрь 2025 года составил 1 трлн 87 млрд руб. Почти 28% общей суммы закупок приходится на Москву. За три квартала 2025 года столичные заказчики провели 29,4 тыс. тендеров на поставку лекарств и материалов, объем закупок составил 212,5 млрд руб.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».