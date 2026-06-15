В F6 предупредили о схеме обмана российских художников

Затем «заказчик» заявляет, что якобы отправил оплату через платформу криптовалютного сервиса, но деньги на карту художника не поступают. После чего киберпреступники пишут жертве, что для получения платежа необходимо «подтвердить аккаунт», «оплатить комиссию», «увеличить лимит» или «вернуть $60, чтобы получить 170». «Мошенники постепенно переходят к нарастающему давлению и угрозам. Пользователь зачастую воспринимает дальнейшие платежи не как потери, а как необходимые шаги к получению крупного гонорара», — объяснила старший аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Анастасия Князева.