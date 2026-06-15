Дорога на улицах Сарьяна — Мясникова в Ростове-на-Дону будет отремонтирована в этом году

На этой дороге, как и на других магистралях, которые составляют так называемый грузовой каркас, впервые будут использоваться новые дорожные смеси, которые содержат в составе полимеры. Они более долговечны и выдерживают различные температурные режимы: до +45«C летом и до −35»C зимой, что подходит для нашего климата. Работы предполагается завершить до 1 декабря.