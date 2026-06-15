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Дорога на улицах Сарьяна — Мясникова в Ростове-на-Дону будет отремонтирована в этом году

Губернатор Юрий Слюсарь побывал на участке дороги на улицах Сарьяна — Мясникова в Ростове-на-Дону. Поводом для посещения стали многочисленные жалобы местных жителей на плохое состояние дорожного покрытия.

Губернатор Юрий Слюсарь побывал на участке дороги на улицах Сарьяна — Мясникова в Ростове-на-Дону. Поводом для посещения стали многочисленные жалобы местных жителей на плохое состояние дорожного покрытия.

Протяжённость проблемного участка — 2,5 километра. Дорога шириной 12 метров имеет две полосы движения. Асфальт здесь давно не обновлялся, и передвижение по дороге стало небезопасным.

Губернатор заслушал доклады о необходимых работах по приведению дороги в порядок и поручил оперативно найти решение.

Средства будут выделены из дорожного фонда Ростовской области. Ориентировочная стоимость работ — свыше 80 млн рублей.

В ходе ремонта снимут старый асфальт, уложат два новых слоя покрытия, отремонтируют тротуары и приведут в порядок люки на проезжей части и тротуарах.

На этой дороге, как и на других магистралях, которые составляют так называемый грузовой каркас, впервые будут использоваться новые дорожные смеси, которые содержат в составе полимеры. Они более долговечны и выдерживают различные температурные режимы: до +45«C летом и до −35»C зимой, что подходит для нашего климата. Работы предполагается завершить до 1 декабря.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

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