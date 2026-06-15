В Webbankir назвали города с наибольшей долей предпринимателей-клиентов МФО

Сильнее всего показатель вырос в Нижнем Новгороде (+7,2 п.п. к аналогичному периоду 2025 года), Санкт-Петербурге (+6,4 п.п.) и Воронеже (+6,0 п.п.). Напротив, снижение замечено в Казани (на 0,9 п.п. год к году до 25,9%), Екатеринбурге (на −1,7 п.п. до 24,2%) и Перми (на −1,9 п.п. до 24,8%), а также в Омске, где доля тех, кто работает на себя, среди заемщиков традиционно одна из самых низких в стране (-2,9 п.п. до 20,8%).