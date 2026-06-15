В Webbankir назвали города с наибольшей долей предпринимателей-клиентов МФО

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Наибольшая доля предпринимателей среди клиентов микрофинансовых организаций (МФО) в январе-мае 2026 года отмечена в Санкт-Петербурге (35,4%), Краснодаре (35%) и Нижнем Новгороде (34,7%). Об этом говорится в исследовании финансовой онлайн платформы Webbankir, материалы которого есть в распоряжении ТАСС.
По данным исследования, большое количество предпринимателей среди заемщиков встречается также в Ростове-на-Дону (34,6%), Воронеже (33,1%), Москве (30,3%), Уфе (30%), Красноярске (29,9%) и Новосибирске (28,5%).
В среднем по России в январе-мае доля представителей малого и среднего бизнеса составила 27,8% от общего числа клиентов МФО. Это на 1,2 процентных пункта (п.п.) выше, чем в аналогичный период 2025 года, и на 2,1 п. п., чем в 2024 году.
Сильнее всего показатель вырос в Нижнем Новгороде (+7,2 п.п. к аналогичному периоду 2025 года), Санкт-Петербурге (+6,4 п.п.) и Воронеже (+6,0 п.п.). Напротив, снижение замечено в Казани (на 0,9 п.п. год к году до 25,9%), Екатеринбурге (на −1,7 п.п. до 24,2%) и Перми (на −1,9 п.п. до 24,8%), а также в Омске, где доля тех, кто работает на себя, среди заемщиков традиционно одна из самых низких в стране (-2,9 п.п. до 20,8%).
В исследовании было проанализировано свыше 600 тыс. займов, выданных в январе-мае 2026 года.