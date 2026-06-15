В Омской области снова начала работать база отдыха «Белая вежа»

Напомним, решение о закрытии «Белой вежи» собственники приняли в октябре 2025 года, пообещав, что, возможно, начнут работать в более популярный у омичей сезон — весной. Ранее также СМИ сообщали о продаже базы отдыха. Бизнес сначала предлагали приобрести за 108 миллионов рублей, затем цену снизили на 20 миллионов.