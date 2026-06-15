В Омской области снова начала работать база отдыха «Белая вежа»

Летом 2026 года снова начала работать база отдыха «Белая вежа», расположенная в селе Серебряное Горьковского района. Об этом порталу Om1 сообщили омичи, уже побывавшие здесь накануне. Сами владельцы базы отдыха событие не анонсировали ни в соцсетях, ни на сайте.
Напомним, решение о закрытии «Белой вежи» собственники приняли в октябре 2025 года, пообещав, что, возможно, начнут работать в более популярный у омичей сезон — весной. Ранее также СМИ сообщали о продаже базы отдыха. Бизнес сначала предлагали приобрести за 108 миллионов рублей, затем цену снизили на 20 миллионов.
Добавим, что, по словам отдыхающих, в этом сезоне цены на услуги в «Белой веже» не изменились: проживание стоит столько же, сколько и год назад.