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Эксперт Бочарникова сообщила о сокращении сроков продажи квартир в России

В июне они достигли в среднем 96 дней, рассказала исполнительный директор федеральной компании «Этажи».

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Средние сроки продажи квартир в РФ начали сокращаться и в июне 2026 года достигли 96 дней, рассказала ТАСС исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Юлия Бочарникова.

«Новый тренд на снижение средних сроков продажи вторичной недвижимости начался в апреле, когда они снизились до 110 дней, в мае — до 102 дней, а за прошедший период июня и вовсе до 96 дней», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, причины — в растущей покупательской активности, как на фоне изменения условий семейной ипотеки и переориентирования на вторичный рынок, так и в ожиданиях дальнейшего снижения ипотечных ставок с возможностью рефинансировать дорогой кредит в будущем.

«Фактически весь прошлый год отмечалось увеличение сроков продажи готового жилья. Основные причины, конечно, — дорогая ипотека и осторожность продавцов. Многие не видели альтернатив для улучшения жилищных условий и не спешили с продажей. Если в июне прошлого года средний срок продажи вторичной недвижимости был на уровне 109 дней, то к октябрю он вырос до 117 дней, затем в ноябре и декабре сезонно снизился до 112 и 114 дней соответственно», — продолжила эксперт.

Как отметила в беседе с ТАСС генеральный директор агентства недвижимости «Невский простор» Алла Шинкевич, рынок разделился на две части. «Хорошие квартиры с ремонтом, понятными документами и рыночной ценой продаются быстрее, чем раньше. Такие объекты покупатели разбирают практически сразу после выхода в продажу. Из-за этого в экспозиции все чаще остаются квартиры, по которым есть вопросы. Именно они формируют ощущение долгой продажи», — указала она.

На скорость сделки в первую очередь влияют цена, состояние объекта и документы, добавила Шинкевич. «Покупатели внимательно смотрят на юридическую сторону сделки. Если в квартире есть опека, сложная цепочка, действующая ипотека или продавцу требуется много времени на освобождение жилья, многие предпочитают искать другой вариант. Поэтому квартиры с прямой продажей сегодня получают заметное преимущество», — заключила эксперт.

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