Эксперт Бочарникова сообщила о сокращении сроков продажи квартир в России

«Фактически весь прошлый год отмечалось увеличение сроков продажи готового жилья. Основные причины, конечно, — дорогая ипотека и осторожность продавцов. Многие не видели альтернатив для улучшения жилищных условий и не спешили с продажей. Если в июне прошлого года средний срок продажи вторичной недвижимости был на уровне 109 дней, то к октябрю он вырос до 117 дней, затем в ноябре и декабре сезонно снизился до 112 и 114 дней соответственно», — продолжила эксперт.