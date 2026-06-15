Проект морского сообщения между Владивостоком и индийским Ченнаи забуксовал

По словам собеседников «Ъ», отсутствие интереса бизнеса в Минтрансе объясняют тем, что в порту Владивосток нет терминалов для перевалки нефти, СПГ и удобрений, в которых заинтересована Индия. Соглашение о развитии морского сообщения между Владивостоком и Ченнаи было подписано в 2019 году. Протяженность маршрута — более 10 тыс. км.