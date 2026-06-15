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Проект морского сообщения между Владивостоком и индийским Ченнаи забуксовал

Российские транспортные компании не заинтересовались организацией перевозок по маршруту из Владивостока в индийский порт Ченнаи. Об этом, как рассказали источники «Ъ», глава Минтранса Андрей Никитин сообщил в письме президенту Владимиру Путину в конце мая.

Российские транспортные компании не заинтересовались организацией перевозок по маршруту из Владивостока в индийский порт Ченнаи. Об этом, как рассказали источники «Ъ», глава Минтранса Андрей Никитин сообщил в письме президенту Владимиру Путину в конце мая.

По словам собеседников «Ъ», отсутствие интереса бизнеса в Минтрансе объясняют тем, что в порту Владивосток нет терминалов для перевалки нефти, СПГ и удобрений, в которых заинтересована Индия. Соглашение о развитии морского сообщения между Владивостоком и Ченнаи было подписано в 2019 году. Протяженность маршрута — более 10 тыс. км.

Несмотря на текущее отсутствие интереса российских операторов к перевозкам по маршруту Владивосток—Ченнаи, рассматриваются варианты развития этого проекта. По данным собеседников «Ъ», «Росатом» поддерживает идею возможного сопряжения маршрута Владивосток—Ченнаи с Трансарктическим транспортным коридором. Кроме того, прорабатывается вопрос организации перевозок между Россией и Индией по Севморпути.

Подробности — в материале «Ъ» «Не оченнаи нужно».

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