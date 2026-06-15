«Ведомости»: в РФ за четыре месяца произвели 165,6 тыс. тонн мороженого

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Производство мороженого в России по итогам января — апреля 2026 года составило 165,6 тыс. тонн, а темпы снижения его выпуска замедлились до 9%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на оценки заместителя гендиректора Союза мороженщиков России Натальи Уткиной.
Как пояснила Уткина газете, в 2026 году из-за дорогих кредитов компании сокращали объемы формируемых запасов к высокому сезону и частично оптимизировали продуктовые линейки в пользу наиболее востребованных позиций. Среди факторов, влияющих на выпуск, она также назвала уход с рынка крупного игрока — по данным «Федресурса», акционеры алтайского производителя АО «Русский холод» 28 мая начали ликвидацию компании.
Глава Союзмолока Артем Белов связал динамику производства со спросом и поздним началом сезона из-за прохладной погоды. По его словам, компании рассчитывают, что летняя жара поддержит продажи и позволит увеличить выпуск. Генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев также отметил, что дальнейшая динамика будет зависеть от туристического сезона в южных регионах.
По словам Уткиной, стабилизация стоимости сырья в этом году позволит удерживать отпускные цены на уровне 2025 года, а некоторые компании уже снизили цены на отдельные позиции на 5−20% для поддержки спроса.
Внешние поставки мороженого при этом продолжают расти. По данным федерального центра «Агроэкспорт», за январь — апрель 2026 года Россия поставила за рубеж 3,6 тыс. тонн продукции на сумму около $19 млн, увеличив экспорт на 12,5% в натуральном выражении и почти на треть в денежном.