«Ведомости»: в РФ за четыре месяца произвели 165,6 тыс. тонн мороженого

Внешние поставки мороженого при этом продолжают расти. По данным федерального центра «Агроэкспорт», за январь — апрель 2026 года Россия поставила за рубеж 3,6 тыс. тонн продукции на сумму около $19 млн, увеличив экспорт на 12,5% в натуральном выражении и почти на треть в денежном.