Езда без прав на скутере грозит штрафом до 15 тыс. рублей в Волгограде

Для управления мопедом или скутером с двигателем до 50 куб. см нужны права категории «М» — их можно получить с 16 лет. Если есть любая другая категория, например «А» или «В», открывать «М» не нужно. За езду без прав грозит штраф от 5тысяч до 15 тысяч рублей. Регистрация и техосмотр для такого транспорта не требуются.