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Езда без прав на скутере грозит штрафом до 15 тыс. рублей в Волгограде

Волгоградцам напомнили правила езды на скутере.

Портал «Объясняем. Волгоградская область» напомнил жителям региона о правилах езды на скутерах и мопедах. С наступлением тепла такой транспорт все чаще появляется на дорогах региона, однако многие водители не знают об обязательных требованиях.

Для управления мопедом или скутером с двигателем до 50 куб. см нужны права категории «М» — их можно получить с 16 лет. Если есть любая другая категория, например «А» или «В», открывать «М» не нужно. За езду без прав грозит штраф от 5тысяч до 15 тысяч рублей. Регистрация и техосмотр для такого транспорта не требуются.

ОСАГО нужно только если мощность двигателя превышает установленные пороги: объем больше 50 куб. см, мощность электромотора выше 4 кВт или максимальная скорость — свыше 50 км/ч. За отсутствие полиса — 800 рублей, за повторное нарушение — от 3 до 5 тысяч.

Кроме того ездить без мотошлема запрещено — штраф 1 500 рублей, и это касается и водителя, и пассажира.

Двигаться на скутере нужно по правому краю проезжей части в один ряд, по велосипедной полосе или по обочине — но только если это не мешает пешеходам.

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