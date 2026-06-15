Части НПЗ разрешили выпуск бензина по стандартам «Евро-3»

Решение принято для избежания дестабилизации внутреннего рынка топлива. По словам источника «Ъ», под действие постановления подпадают НПЗ, перерабатывающие сырье в соответствии со ст. 179.7 Налогового кодекса РФ. В их число входят НПЗ, заключившие с Минэнерго соглашения о вводе новых установок углубления переработки и имеющие право на получение обратного акциза.