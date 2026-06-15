Рынок аренды Казани выходит из перегрева: откуда взялись «лишние» квартиры и что будет с ценами

— Сейчас на рынке долгосрочной аренды наблюдается перенасыщение предложения. Спрос остался примерно на том же уровне, но из-за того, что квартир стало очень много, это не так заметно. Собственники пытаются поднять цену, но клиенты теперь чаще торгуются — из-за того, что есть выбор. Реальная цена, по которой в итоге сдают, заметно отличается от заявленной, — говорит эксперт по недвижимости Евгений Трофимов.