В России упали продажи черешни и клубники в начале лета

По данным «Чек Индекса», средний чек при покупке ягод в конце мая — начале июня составил 598 ₽, прибавив год к году 11%. Аналитики «Эвотора» зафиксировали рост на 31% год к году: в рознице она стоит 847 ₽ за кг. Это связано с заморозками в период цветения и сокращением импорта, объясняют в компании.