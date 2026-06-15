Нижегородская область заняла 13 место по социально-экономическому положению

На вершине рейтинга, как и в прошлом году, находятся Москва и Санкт‑Петербург: их интегральный рейтинг превышает 90 баллов. К числу сильнейших субъектов также относятся Татарстан и Московская область — у них более 80 баллов. В топ‑10 попали Свердловская область, Ханты‑Мансийский автономный округ, Ленинградская область, Краснодарский и Красноярский края, а также Ямало‑Ненецкий автономный округ.