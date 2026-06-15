Нижегородская область заняла 13 место по социально-экономическому положению

По итогам 2025 года Нижегородская область поднялась в рейтинге социально‑экономического положения российских регионов — с 14‑й строчки годом ранее на 13‑ю. Такие данные приводит исследование РИА Новости.
Интегральный показатель региона в 2025‑м составил 65,97 балла — это чуть ниже результата 2024 года (67,98 балла), однако в общей таблице область всё же улучшила позиции.
На вершине рейтинга, как и в прошлом году, находятся Москва и Санкт‑Петербург: их интегральный рейтинг превышает 90 баллов. К числу сильнейших субъектов также относятся Татарстан и Московская область — у них более 80 баллов. В топ‑10 попали Свердловская область, Ханты‑Мансийский автономный округ, Ленинградская область, Краснодарский и Красноярский края, а также Ямало‑Ненецкий автономный округ.
Эксперты подчёркивают, что структура лидеров и аутсайдеров за год почти не поменялась. Лидирующие места по‑прежнему удерживают регионы с развитой финансовой, промышленной и сырьевой базой. В нижней части списка — субъекты, где экономика в большей степени опирается на сельское хозяйство и где уровень индустриализации остаётся сравнительно невысоким.
В последнюю десятку вошли Ненецкий автономный округ, Кабардино‑Балкария, Северная Осетия, Чукотский автономный округ, Карачаево‑Черкесия, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Калмыкия, Ингушетия и Тува. За год в составе этой группы сменился лишь один регион.
Аналитики отмечают разнонаправленную динамику развития субъектов РФ в 2025 году. На фоне общих экономических сложностей количество регионов с позитивной динамикой уменьшилось: рост интегрального рейтинга зафиксирован лишь в 44 субъектах, тогда как в 41 регионе показатель снизился. Причём в 19 субъектах падение превысило 2 балла.
Ранее Нижегородская область заняла 11 место по объемам производства молока.