В России за четыре месяца произвели 165 тысяч тонн мороженого

Наталья Уткина уточнила, что в 2025 году подорожание молочного сырья вынудило производителей повышать цены. Она рассчитывает, что в этом году стабилизация стоимости сырья, по ее словам, позволит удерживать отпускные цены на прошлогоднем уровне. Сейчас в крупных торговых сетях минимальная цена вафельного стаканчика весом 70 г составляет 14 ₽, а порционного мороженого весом 100 г — от 44 ₽, рассказали в АКОРТ.