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ЕАБР назвал факторы замедления инфляции в Беларуси

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Евразийский банк развития (ЕАБР) назвал ключевые факторы замедления инфляции в Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Как следует из данных еженедельного макрообзора организации, инфляция в стране в мае 2026 года снизилась до 4,8% после 5,4% в апреле.

«Основным фактором стало снижение темпов роста цен на продовольствие: до 4,9% с 6,3% месяцем ранее», — отметили аналитики банка.

В частности, существенное влияние оказало снижение стоимости плодоовощной продукции — на 7,8% в мае после 3,1% в апреле.

В то же время динамика цен на непродовольственные товары и услуги осталась стабильной: 2,0% и 8,5% соответственно.

Эксперты ЕАБР отмечают, что снижение цен на овощи и фрукты частично объясняется эффектом высокой базы.

«В мае-июле 2025 года наблюдался резкий рост цен на эту категорию товаров — 13−15%. Ожидаем, что по итогам 2026 года инфляция останется ниже предельного параметра 7%», — прогнозируют аналитики.

По данным Белстата, в апреле годовой рост цен составлял 5,4%.

В свою очередь, Нацбанк в своем обзоре констатировал дефляцию, то есть снижение цен (в среднем) на фрукты и овощи — минус 3,1% в апреле по сравнению с мартом.

Таким образом, инфляция в стране в стране продолжает замедляться.