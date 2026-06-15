Спрос на монолитчиков в России за год вырос почти вдвое

В строительной отрасли в России сохраняется высокий уровень зарплат, особенно в сегменте рабочих специальностей. По данным «Авито Работы», в первом квартале бурильщики стали самыми высокооплачиваемыми специалистами: в среднем им предлагают около 200 тыс. руб. в месяц, что на 60% больше, чем годом ранее. Средние зарплатные предложения в строительстве в целом выросли на 18% и достигли 127 097 ₽ в месяц.