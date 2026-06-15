Глава Кузбасса объявил о завершении проектирования аэропорта в Шерегеше

«Строительство комплекса будем разбивать на три источника», — сказал господин Середюк «РИА Новости». По его словам, инвесторы профинансируют строительство здания аэропорта и всей инфраструктуры, региональные власти — подъездной дороги от Шерегеша к аэропорту. На создание взлетно-посадочной полосы регион запросит федеральный бюджет.