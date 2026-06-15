Доллар закрепился выше 489 тенге: прогноз на ближайшие дни

Основным фактором давления стало заметное падение цен на нефть, которое связано с ожиданиями возможного соглашения между США и Ираном, передает DKNews.kz.
По итогам торгов пятницы доллар США закрепился на уровне 489,33 тенге.
Нефть резко дешевеет.
Мировой нефтяной рынок активно реагирует на сообщения о возможном подписании соглашения между Ираном и США уже 19 июня.
Хотя подробностей будущей сделки пока немного, инвесторы уже закладывают в цены вероятность увеличения предложения нефти на мировом рынке.
На этом фоне стоимость нефти Brent снизилась до 82,83 доллара за баррель, достигнув минимального уровня с марта.
Снижение нефтяных котировок традиционно оказывает давление на валюты стран-экспортеров сырья, включая тенге.
Что происходило с тенге на прошлой неделе.
Минувшая неделя для казахстанской валюты прошла в условиях повышенной волатильности.
Средний курс составил около 488,1 тенге за доллар, что практически совпало с ранее ожидаемым уровнем в 488,5 тенге.
Основными факторами влияния стали:
снижение цен на нефть с 94 до 87 долларов за баррель высокий курс доллара на мировом рынке ожидания сделки между США и Ираном изменение настроений инвесторов в отношении рисковых активов.
Эксперты отмечают, что именно внешние факторы сегодня остаются главным драйвером движения курса тенге.
Почему рынок следит за соглашением США и Ирана.
Потенциальная сделка между Вашингтоном и Тегераном может привести к увеличению поставок нефти на мировой рынок.
Для Казахстана это означает риск снижения экспортных доходов в случае дальнейшего падения нефтяных цен.
Кроме того, часть инвесторов может перераспределить капитал в пользу американских активов, что традиционно поддерживает позиции доллара на мировом рынке.
В результате давление на валюты развивающихся стран, включая тенге, может сохраняться.
Какие курсы ожидаются в понедельник.
По оценкам аналитиков, в начале новой недели основные валюты могут торговаться в следующих диапазонах:
доллар США — 485−495 тенге евро — 560−572 тенге российский рубль — 6,70−6,90 тенге китайский юань — 72−73 тенге.
Дальнейшая динамика будет зависеть прежде всего от новостей вокруг нефтяного рынка и переговоров между США и Ираном.
Почему это важно.
Стоимость нефти остается одним из ключевых факторов для экономики Казахстана и курса национальной валюты. Любые изменения на сырьевом рынке напрямую влияют на экспортные доходы страны, настроения инвесторов и динамику тенге. Поэтому развитие ситуации вокруг нефтяных котировок и международных переговоров продолжит оставаться в центре внимания финансовых рынков.