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Доллар закрепился выше 489 тенге: прогноз на ближайшие дни

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже KASE немного снизился по отношению к доллару США на фоне изменений во внешней конъюнктуре.

Источник: Деловой Казахстан

Основным фактором давления стало заметное падение цен на нефть, которое связано с ожиданиями возможного соглашения между США и Ираном, передает DKNews.kz.

По итогам торгов пятницы доллар США закрепился на уровне 489,33 тенге.

Нефть резко дешевеет.

Мировой нефтяной рынок активно реагирует на сообщения о возможном подписании соглашения между Ираном и США уже 19 июня.

Хотя подробностей будущей сделки пока немного, инвесторы уже закладывают в цены вероятность увеличения предложения нефти на мировом рынке.

На этом фоне стоимость нефти Brent снизилась до 82,83 доллара за баррель, достигнув минимального уровня с марта.

Снижение нефтяных котировок традиционно оказывает давление на валюты стран-экспортеров сырья, включая тенге.

Что происходило с тенге на прошлой неделе.

Минувшая неделя для казахстанской валюты прошла в условиях повышенной волатильности.

Средний курс составил около 488,1 тенге за доллар, что практически совпало с ранее ожидаемым уровнем в 488,5 тенге.

Основными факторами влияния стали:

снижение цен на нефть с 94 до 87 долларов за баррель высокий курс доллара на мировом рынке ожидания сделки между США и Ираном изменение настроений инвесторов в отношении рисковых активов.

Эксперты отмечают, что именно внешние факторы сегодня остаются главным драйвером движения курса тенге.

Почему рынок следит за соглашением США и Ирана.

Потенциальная сделка между Вашингтоном и Тегераном может привести к увеличению поставок нефти на мировой рынок.

Для Казахстана это означает риск снижения экспортных доходов в случае дальнейшего падения нефтяных цен.

Кроме того, часть инвесторов может перераспределить капитал в пользу американских активов, что традиционно поддерживает позиции доллара на мировом рынке.

В результате давление на валюты развивающихся стран, включая тенге, может сохраняться.

Какие курсы ожидаются в понедельник.

По оценкам аналитиков, в начале новой недели основные валюты могут торговаться в следующих диапазонах:

доллар США — 485−495 тенге евро — 560−572 тенге российский рубль — 6,70−6,90 тенге китайский юань — 72−73 тенге.

Дальнейшая динамика будет зависеть прежде всего от новостей вокруг нефтяного рынка и переговоров между США и Ираном.

Почему это важно.

Стоимость нефти остается одним из ключевых факторов для экономики Казахстана и курса национальной валюты. Любые изменения на сырьевом рынке напрямую влияют на экспортные доходы страны, настроения инвесторов и динамику тенге. Поэтому развитие ситуации вокруг нефтяных котировок и международных переговоров продолжит оставаться в центре внимания финансовых рынков.

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