В Азиатско-Тихоокеанском банке сменится председатель правления

АТБ принадлежит казахстанской Pioneer Capital Invest, которая осенью 2021 года купила его у Банка России. Регулятор стал владельцем АТБ в рамках санации, которую он начал собственными силами весной 2018 года после того, как кредитная организация перестала пополнять и открывать вклады. Казахстанская компания купила банк за 14 млрд рублей. Помимо Pioneer Capital Invest, в торгах тогда участвовали ПСБ и Совкомбанк.