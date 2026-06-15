Калининградская область сохранила позицию в рейтинге социально-экономического положения

Калининградская область сохранила 40-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2025 года. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».
Интегральный рейтинг по итогам 2025 года составил 49,57 балла. По итогам 2024 года показатель был на уровне 48,91 балла. Регион расположился между Владимирской областью (49,88 балла) и Алтайским краем (49,37).
Возглавили рейтинг Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. В конце таблицы оказались три республики: Калмыкия, Ингушетия и Тыва.
Участие в исследовании в связи с отсутствием данных не принимали ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.
Методика рейтинга основана на агрегировании различных показателей, характеризующих социально-экономическое положение регионов. Источником информации являются опубликованные данные Росстата, Минфина России, Федерального казначейства, Единого портала бюджетной системы РФ, Банка России.
Отобранные показатели были разделены на четыре группы: масштаб и эффективность экономики, бюджетная и социальная сферы. На первом этапе был рассчитан рейтинговый балл субъекта Федерации по каждому показателю, на втором — рейтинговый балл региона по группе факторов, на третьем — интегральный рейтинг. Рейтинговый балл субъекта РФ по каждому показателю варьировался в диапазоне от 1 до 100. Регионы с лучшим значением показателя получали рейтинговый балл 100, с худшим — 1. Рейтинговый балл по группе факторов определялся путём агрегирования рейтинговых баллов всех входящих в группу показателей. Интегральный рейтинг (итоговое значение рейтингового балла, по которому производилось ранжирование регионов) рассчитывался как среднее геометрическое рейтинговых баллов всех анализируемых групп факторов. Максимально возможное значение итогового рейтингового балла — 100, минимально возможное — 1.