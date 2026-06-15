Калининградская область сохранила позицию в рейтинге социально-экономического положения

Отобранные показатели были разделены на четыре группы: масштаб и эффективность экономики, бюджетная и социальная сферы. На первом этапе был рассчитан рейтинговый балл субъекта Федерации по каждому показателю, на втором — рейтинговый балл региона по группе факторов, на третьем — интегральный рейтинг. Рейтинговый балл субъекта РФ по каждому показателю варьировался в диапазоне от 1 до 100. Регионы с лучшим значением показателя получали рейтинговый балл 100, с худшим — 1. Рейтинговый балл по группе факторов определялся путём агрегирования рейтинговых баллов всех входящих в группу показателей. Интегральный рейтинг (итоговое значение рейтингового балла, по которому производилось ранжирование регионов) рассчитывался как среднее геометрическое рейтинговых баллов всех анализируемых групп факторов. Максимально возможное значение итогового рейтингового балла — 100, минимально возможное — 1.