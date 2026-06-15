На уровне стран Африки: Казахстан оказался среди антилидеров по инфляции

Инфляция — это процесс роста цен, который приводит к обесцениванию денег. При умеренных значениях негативных последствий практически не наступает, и это даже может оказаться благоприятным фактором. Однако при высокой инфляции экономика и население сталкиваются с трудностями.
Как сообщает Visual Capitalist, в Казахстане по итогам текущего года показатель инфляции может оказаться двузначным. А в мировом рейтинге страна расположилась среди африканских государств вместе с Кыргызской Республикой.
Согласно прогнозу по инфляции на 2026 год, мировыми лидерами по ее высокому уровню окажутся: Венесуэла — показатель составит 387,4%; Судан — 75,1%; Иран — рост цен составит 68,9%; Аргентина — 30,4%; Турция — 28,6%. В свою очередь, Казахстан вместе с Кыргызстаном оказались в конце списка антилидеров, с прогнозным уровнем инфляции 10,7% и 10,6% соответственно.
Также «по соседству» в рейтинге расположились африканские и латиноамериканские страны: Ливия (10,5%), Эфиопия (11,8%), Суринам (11,8%), Ангола (12,9%) и Египет (13,2%).
«Фактически страна остается в своеобразной “высшей лиге” государств с двузначной инфляцией, тогда как большинство развитых экономик удерживают рост цен в диапазоне 1−3%… Глобальная экономика продолжает жить в условиях двух разных реальностей: пока одни страны практически победили инфляцию, другие остаются в клубе двузначного роста цен», — отмечают аналитики Telegram-канала ENERGY ANALYTICS.
При этом к государствам с низким ожидаемым уровнем инфляции в 2026 году относятся в том числе страны из Латинской Америки и Африки: Коста-Рика (-0,4%), Нигер (0,4%), Чад (0,5%). Замыкают пятерку лидеров Швейцария (0,5%) и Лихтенштейн (0,5%).