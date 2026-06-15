Аксенов: в Крыму соберут урожай ранних зерновых с 577 тысяч гектаров

В Крыму планируют собрать урожай ранних зерновых с площади, превышающей 577 тысяч гектаров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
В Крыму началась уборочная кампания. Аграрии Красногвардейского района приступили к жатве ячменя ультраскороспелого сорта. Всего в Крыму уберут более 577 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур.
«Наибольшие площади сосредоточены в Красногвардейском, Джанкойском и Ленинском районах — 81,6, 66,3 и 59,6 тыс. га соответственно», — рассказал Аксенов.
По словам главы Крыма, потребность республики составляет 1,1 млн тонн. Руководитель региона добавил, что профицит превысит 400 тысяч тонн. Для проведения уборочной кампании у крымских аграриев есть 1481 комбайн. Аксенов заверил, что техники достаточно для выполнения всех работ.
«Вопрос обеспечения сельхозтоваропроизводителей дизельным топливом находится на постоянном контроле Совета министров Республики Крым», — заключил руководитель региона.