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Аксенов: в Крыму соберут урожай ранних зерновых с 577 тысяч гектаров

Профицит превысит 400 тысяч тонн.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму планируют собрать урожай ранних зерновых с площади, превышающей 577 тысяч гектаров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

В Крыму началась уборочная кампания. Аграрии Красногвардейского района приступили к жатве ячменя ультраскороспелого сорта. Всего в Крыму уберут более 577 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур.

«Наибольшие площади сосредоточены в Красногвардейском, Джанкойском и Ленинском районах — 81,6, 66,3 и 59,6 тыс. га соответственно», — рассказал Аксенов.

По словам главы Крыма, потребность республики составляет 1,1 млн тонн. Руководитель региона добавил, что профицит превысит 400 тысяч тонн. Для проведения уборочной кампании у крымских аграриев есть 1481 комбайн. Аксенов заверил, что техники достаточно для выполнения всех работ.

«Вопрос обеспечения сельхозтоваропроизводителей дизельным топливом находится на постоянном контроле Совета министров Республики Крым», — заключил руководитель региона.

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