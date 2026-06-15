В Лесосибирске открыто производство пеллет и древесного брикетированного угля

Заместитель директора компании «Енисейлесозавод» Максим Пшеничников сказал: «Основное преимущество технологии — стабильное получение угля с содержанием углерода около 90%. Непрерывный контроль температуры позволяет выйти на уровень 90−95% углерода, тогда как обычный уголь даёт 75−85%. Мы используем пиролизные газа для нагрева реактора, что сокращает расход внешнего топлива. Технология позволяет перерабатывать даже мелкие фракции — опилки и стружку. Оборудование герметичное, с дожигом газов, поэтому выбросы минимальны. Такой уголь подходит для металлургии, производства активированного угля, а также для картриджей воды, противогазов и очистки газов».