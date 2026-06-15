В Лесосибирске открыто производство пеллет и древесного брикетированного угля

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министр промышленности и торговли края Максим Ермаков посетил «Енисейлесозавод» в Лесосибирске.
Завод благодаря поддержке регионального Фонда развития промышленности расширил свое производство. Ранее предприятие занималось только заготовкой древесины в Енисейском и Мотыгинском районах. Теперь здесь наладили выпуск пеллет и древесного брикетированного угля из отходов лесозаготовки и лесопиления.
Строительно-монтажные работы завершены. Создан производственно-складской комплекс, проведено технологическое присоединение к электросетям. Введены в эксплуатацию линии по выпуску пеллет и угля, закуплены оборудование, автотранспорт и спецтехника.
Фонд развития промышленности края предоставил заём в размере 100 млн рублей по программе «Лесопереработка» на 5 лет под 4% годовых. Ещё 200 млн рублей компания вложила из собственных средств.
В качестве сырья используют щепу, опилки, горбыль хвойных пород, а также баланс хвойных и мягколиственных пород. Перерабатывают отходы лесосибирских производств и лесозаготовок в Енисейском районе.
Плановый объём выпуска пеллет — 20 840 тонн в год, древесного брикетированного угля — 5 568 тонн в год. Сейчас проект на завершающей стадии: комплекс введён в строй, идёт переход к серийному производству.
Заместитель директора компании «Енисейлесозавод» Максим Пшеничников сказал: «Основное преимущество технологии — стабильное получение угля с содержанием углерода около 90%. Непрерывный контроль температуры позволяет выйти на уровень 90−95% углерода, тогда как обычный уголь даёт 75−85%. Мы используем пиролизные газа для нагрева реактора, что сокращает расход внешнего топлива. Технология позволяет перерабатывать даже мелкие фракции — опилки и стружку. Оборудование герметичное, с дожигом газов, поэтому выбросы минимальны. Такой уголь подходит для металлургии, производства активированного угля, а также для картриджей воды, противогазов и очистки газов».
Глава минпромторга края поддержал такой подход. «Переработка отходов лесозаготовки крайне актуальна для лесопромышленных территорий. Вопрос стоит остро и требует современных технологий. На примере “Енисейлесозавода” мы видим, как лесозаготовитель нашёл эффективное решение и создал востребованную продукцию глубокой переработки. Это органичный подход к ведению производства», — подчеркнул Максим Ермаков.
Проект соответствует приоритетам Стратегии развития лесного комплекса края до 2030 года: вовлечение древесных отходов в переработку, снижение экологической нагрузки, выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.
Стоит отметить, что древесный уголь применяют в металлургии, химической промышленности, при производстве стекла, красок, хрусталя, а также как поглотитель запахов, изоляционный и полировочный материал.