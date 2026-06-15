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Сожгли больше 100 тонн: небезопасное мясо курицы и утки пытались ввезти в Казахстан из Китая

На ветеринарном посту в области Жетісу инспекторы выявили более 113 тонн продукции из Китая, которая была признана небезопасной, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Источник: Nur.kz

Как сообщили на сайте ведомства, при ввозе и транзите грузов из Китайской Народной Республики в Казахстан на ветеринарном контрольном посту «Нур Жолы» выявили 7 фактов нарушения ветеринарного законодательства.

В ходе проверок инспекторы территориальной инспекции задержали более 113 тонн продукции, в том числе 66,4 тонны замороженного куриного филе, 46,8 тонны утиного мяса, 22 тонны кормов для рыб.

«Импорт и транзит указанных товаров осуществлялись с нарушением действующих временных ветеринарных ограничений, введенных РК в отношении птицеводческой продукции из КНР. По фактам выявленных нарушений к административной ответственности привлечены 2 физических и 4 юридических лица», — отметили в Минсельхозе.

В соответствии с законодательством РК и нормативно-правовыми актами ЕАЭС, задержанная продукция была признана небезопасной и подлежащей уничтожению.

«В период с марта по май 2026 года вся продукция была полностью утилизирована методом сжигания на специально оборудованной площадке в Панфиловском районе», — добавили в ведомстве.

Комитет ветеринарного контроля и надзора напоминает участникам внешнеэкономической деятельности о необходимости строгого соблюдения установленных правил при перемещении подконтрольных грузов через границу Казахстана.