Ветераны боевых действий могут узнать о мерах господдержки прямо в СберБанк Онлайн

ИИ-помощник хорошо знает своего пользователя: он автоматически подбирает меры поддержки, действующие в регионе регистрации клиента. По каждой из них человек получает полную и структурированную информацию: размер выплаты, условия назначения, где оформить, контакты ответственных ведомств, список необходимых документов. Человек не тратит время на поиски информации и в диалоге сразу получает чёткий алгоритм действий. Более того, ИИ-помощник отправляет пользователя напрямую на актуальную форму заявления на портале «Госуслуги», что упрощает и ускоряет подачу документов.