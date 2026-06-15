Калькулятор тестирования экономических сценариев создали в ННГУ

При этом интерфейс максимально прост и не требует навыков программирования: пользователю достаточно корректировать параметры с помощью ползунков — система мгновенно формирует прогноз, показывая возможные позитивные или негативные варианты развития событий. Разработанная программа уже официально зарегистрирована: ей выдано государственное свидетельство о регистрации ПО для ЭВМ.