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Калькулятор тестирования экономических сценариев создали в ННГУ

Функционал калькулятора базируется на сложных многоуровневых регрессионных моделях.

В Нижегородском государственном университете (ННГУ) разработали инновационный цифровой инструмент — калькулятор прогнозных сценариев для экономики региона. Об этом сообщили в соцсетях вуза.

Новый сервис призван упростить работу профильных ведомств: с его помощью министерства смогут быстро моделировать, как те или иные меры государственной поддержки отразятся на ключевых социально‑экономических индикаторах области.

Как пояснили в Институте экономики ННГУ, функционал калькулятора базируется на сложных многоуровневых регрессионных моделях. Они охватывают валовой региональный продукт (ВРП) Нижегородской области, а также динамику валовой добавленной стоимости сразу по нескольким отраслям — промышленности, строительству, торговле, сельскому хозяйству и транспортному сектору.

При этом интерфейс максимально прост и не требует навыков программирования: пользователю достаточно корректировать параметры с помощью ползунков — система мгновенно формирует прогноз, показывая возможные позитивные или негативные варианты развития событий. Разработанная программа уже официально зарегистрирована: ей выдано государственное свидетельство о регистрации ПО для ЭВМ.

Ранее Нижегородская область заняла 13 место по социально-экономическому положению.