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Перебои с поставками топлива опровергли нижегородские власти

В Министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области подчеркнули, что держат ситуацию на постоянном контроле.

В Министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области сообщили, что системных сбоев в поставках топлива на сетевых АЗС региона нет. Об этом рассказали в издании «Нижний сейчас».

Представители ведомства разъяснили: если на какой‑то отдельной заправке временно пропадает определённый вид горючего, причина чаще всего кроется в особенностях внутренней логистики конкретной сети, а не в общем дефиците топлива в области. В министерстве подчеркнули, что держат ситуацию на постоянном контроле.

Ранее появилась информация об ограничениях на одной из АЗС в Дзержинске: там разместили объявление о лимитах — не свыше 20 литров бензина на машину, для физических лиц допускается до 40 литров дизельного топлива, для юридических — до 200 литров.