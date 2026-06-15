Свердловская прокуратура через суд хочет забрать землю у застройщика на Ботанике

Согласно материалам, прокурор просит признать недействительным (ничтожным) договор аренды земельного участка недалеко от Ботанического сада УрО РАН и ТЦ «Ботаника Молл», заключенный МУГИСО с ООО «Инвест-Строй» (в настоящее время ООО «Ботаника»). Договор был заключен еще в 2016 году, но позже были заключены несколько дополнительных соглашений в 2020, 2023 и 2025 годах. Прокуратура также просила применить обеспечительные меры, но суд в этом отказал.