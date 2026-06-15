На форуме «Путешествуй!» в Москве экспозицию Красноярского края посетили 9 тыс гостей

«Люди едут к людям, и от того, как их встретят, зависит, захотят ли они вернуться. Гастрономия позволяет не только попробовать регион на вкус, но и познакомиться с его характером, традициями и образом жизни», — отметила руководитель агентства по туризму края Елена Недбайло.