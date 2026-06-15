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На форуме «Путешествуй!» в Москве экспозицию Красноярского края посетили 9 тыс гостей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Москве завершился форум «Путешествуй!», на котором свою экспозицию представил и Красноярский край.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Москве завершился форум «Путешествуй!», на котором свою экспозицию представил и Красноярский край.

За пять дней экспозицию региона посетили 9 тысяч гостей, также агентство туризма края подписало соглашение о сотрудничестве с сервисом онлайн-бронирования «Островок» и получило благодарственное письмо за активное участие в развитии молодежного туризма.

Награду вручил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков в рамках программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Это подтверждение системной работы региона по вовлечению молодых людей в путешествия по стране.

Форум объединил представителей туротрасли из всех регионов России и более чем 50 зарубежных стран. Красноярский край участвовал в выставочной и деловой программе, представив природные достопримечательности, гастрономические проекты, событийный календарь, маршруты по Енисею и путешествия в Арктику.

В рамках деловой программы представители края выступили на пленарных заседаниях и отраслевых сессиях. Обсуждали развитие внутреннего туризма, событийную индустрию, подготовку кадров, автомобильный туризм и доступную среду для путешественников. Отдельное внимание уделили гастрономическому туризму.

«Люди едут к людям, и от того, как их встретят, зависит, захотят ли они вернуться. Гастрономия позволяет не только попробовать регион на вкус, но и познакомиться с его характером, традициями и образом жизни», — отметила руководитель агентства по туризму края Елена Недбайло.

Одним из практических итогов стало соглашение с сервисом «Островок». Стороны договорились о совместном продвижении туристического потенциала региона, развитии гостеприимства и повышении узнаваемости Красноярского края среди путешественников.

На стенде края работали представители туротрасли, проводились интерактивы, викторины и розыгрыши призов. Среди подарков — сувениры, чайные сервизы, пауэрбанки, шопперы, дорожные аксессуары, а также сертификаты на отдых в территориях края.

Работа по развитию туристической отрасли проводится в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

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