На форуме «Путешествуй!» в Москве экспозицию Красноярского края посетили 9 тыс гостей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Москве завершился форум «Путешествуй!», на котором свою экспозицию представил и Красноярский край.
За пять дней экспозицию региона посетили 9 тысяч гостей, также агентство туризма края подписало соглашение о сотрудничестве с сервисом онлайн-бронирования «Островок» и получило благодарственное письмо за активное участие в развитии молодежного туризма.
Награду вручил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков в рамках программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Это подтверждение системной работы региона по вовлечению молодых людей в путешествия по стране.
Форум объединил представителей туротрасли из всех регионов России и более чем 50 зарубежных стран. Красноярский край участвовал в выставочной и деловой программе, представив природные достопримечательности, гастрономические проекты, событийный календарь, маршруты по Енисею и путешествия в Арктику.
В рамках деловой программы представители края выступили на пленарных заседаниях и отраслевых сессиях. Обсуждали развитие внутреннего туризма, событийную индустрию, подготовку кадров, автомобильный туризм и доступную среду для путешественников. Отдельное внимание уделили гастрономическому туризму.
«Люди едут к людям, и от того, как их встретят, зависит, захотят ли они вернуться. Гастрономия позволяет не только попробовать регион на вкус, но и познакомиться с его характером, традициями и образом жизни», — отметила руководитель агентства по туризму края Елена Недбайло.
Одним из практических итогов стало соглашение с сервисом «Островок». Стороны договорились о совместном продвижении туристического потенциала региона, развитии гостеприимства и повышении узнаваемости Красноярского края среди путешественников.
На стенде края работали представители туротрасли, проводились интерактивы, викторины и розыгрыши призов. Среди подарков — сувениры, чайные сервизы, пауэрбанки, шопперы, дорожные аксессуары, а также сертификаты на отдых в территориях края.
Работа по развитию туристической отрасли проводится в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».