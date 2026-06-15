Власти Нижегородской области опровергли слухи о нехватке топлива

Поводом для обсуждений стала информация об ограничениях, введенных на одной из автозаправочных станций в Дзержинске. На АЗС появилось объявление, согласно которому одному автомобилю отпускали не более 20 литров бензина. Для физических лиц лимит на дизельное топливо составил до 40 литров, а для юридических лиц — до 200 литров. Однако региональные власти подчеркнули, что этот случай не связан с общими поставками топлива в область.