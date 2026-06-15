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В Екатеринбурге инвестиции в кладовки могут приносить до 15% годовых

Аналитик Миролюбов назвал кладовки в новостройках выгодным вложение.

Источник: Комсомольская правда

Покупка кладовок в новых домах может стать для россиян неплохим способом зарабатывать. Главные плюсы — низкий порог входа и постоянный спрос со стороны жильцов, рассказал экономический аналитик Денис Миролюбов в беседе с «Абзацем».

Эксперт пояснил, что кладовки вполне можно использовать как инвестиционный инструмент, но сравнивать их с квартирой не стоит. По его словам, доходность таких помещений может быть выше, чем по банковским вкладам. Но многое зависит от конкретного района и цены.

Вот две главные рекомендации от Миролюбова: нужно смотреть на локацию и не ждать стремительного роста стоимости этого актива.

В крупных городах кладовка стоит от нескольких сотен тысяч до 1−2 миллионов рублей. Средняя доходность — около 8−15% годовых. Это позволяет окупить вложения за 7−12 лет. Такой вариант подходит тем, кто хочет недорогой объект для умеренного, но стабильного заработка.

Лучше всего вкладываться в города с активным строительством: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и другие миллионники. При выборе стоит смотреть на новые жилые комплексы с малогабаритными квартирами. Там индивидуальное место для хранения вещей становится для жильцов реальной необходимостью.