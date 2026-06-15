Владимир Путин особое внимание уделил стратегии развития Приазовья

По его словам, сейчас разрабатывается единый мастер-план по преобразованию береговой линии Азовского моря. «Это 124 километра береговой линии, которая должна быть преображена. Это важно для развития туризма, причем с правильными подходами. Именно поэтому мы выстраиваем… единый мастер-план всего побережья», — сказал Пушилин. Глава республики также отметил, что рыболовство тоже лежит в центре внимания. Рыбный промысел тоже будет преображаться, и это тоже отражено в стратегии.