Проблемы с топливом возникли вдоль трассы Нижний Новгород — Киров

Одна из жительниц Нижнего Новгорода поделилась впечатлениями от поездки в Шахунью: по её словам, на одной из АЗС бензин полностью закончился, а на соседней образовалась очередь — многие автомобилисты запасались горючим в канистры. Местная жительница предположила, что ситуация начинает напоминать топливный кризис, ранее отмечавшийся в южных регионах.