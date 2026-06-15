Проблемы с топливом возникли вдоль трассы Нижний Новгород — Киров

На автозаправочных станциях, расположенных вдоль трассы Нижний Новгород — Киров, наблюдаются перебои с топливом. Об этом сообщили в NN.RU.
Одна из жительниц Нижнего Новгорода поделилась впечатлениями от поездки в Шахунью: по её словам, на одной из АЗС бензин полностью закончился, а на соседней образовалась очередь — многие автомобилисты запасались горючим в канистры. Местная жительница предположила, что ситуация начинает напоминать топливный кризис, ранее отмечавшийся в южных регионах.
Другая нижегородка сообщила, что её знакомые, следовавшие в сторону Кирова, также столкнулись с отсутствием топлива на заправках.
Кроме того, очевидцы заметили, что ряд небольших заправочных станций в этом направлении временно не функционирует.
Ранее перебои с поставками топлива опровергли нижегородские власти.