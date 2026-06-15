В Перми накануне Дягилевского фестиваля улучшили телекоммуникационную инфраструктуру

— Мы понимаем, что для гостей фестиваля и жителей города связь — это не просто техническая услуга, а возможность делиться эмоциями и оставаться на связи с близкими, — отмечает директор МегаФона в Пермском крае Андрей Шмалев. — Поэтому мы заранее усиливаем сеть в ключевых точках города, чтобы даже при высокой нагрузке качество звонков и скорость интернета оставались комфортными.