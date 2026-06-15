Агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг Прикамья до уровня ruАА

По оценке краевых властей, в прошлом году объем валового регионального продукта (ВРП) увеличился на 2,3% и достиг 2,9 трлн руб. Суммарная рыночная стоимость всех товаров и услуг на душу населения выросла до 1,2 млн руб. (+12%).