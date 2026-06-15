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Агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг Прикамья до уровня ruАА-

Независимые аналитики высоко оценили финансовую устойчивость региона.

Источник: Комсомольская правда

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» высоко оценило финансовую устойчивость Прикамья. Независимые аналитики по итогам 2025 года подняли рейтинг региона с уровня ruА+ до уровня ruАА- со стабильным прогнозом.

Повышение рейтинга говорит о сохранении стабильного финансового положения Пермского края. Рейтинг говорит о возможности реализации крупных инфраструктурных и социальных проектов, привлечении инвестиций и дальнейшем развитии экономики.

В число основных факторов для повышения кредитного рейтинга вошли: рост валового регионального продукта, сохранение комфортного уровня бюджетной и долговой нагрузки. Аналитики также отметили повышение гибкости расходной части бюджета, а также низкую долговую нагрузку.

По оценке краевых властей, в прошлом году объем валового регионального продукта (ВРП) увеличился на 2,3% и достиг 2,9 трлн руб. Суммарная рыночная стоимость всех товаров и услуг на душу населения выросла до 1,2 млн руб. (+12%).

На начало 2026 года госдолг Пермского края составил 34,9 млрд руб., отношение к собственным доходам бюджета — 15,5%. Весь долговой портфель сформирован за счет бюджетных кредитов, расходы на обслуживание долга составляют всего 0,2% собственных доходов региона.