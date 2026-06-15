Дмитрий Пьянов предупредил о рисках «черного лебедя»

Рассуждая о притоке экспортной выручки и курсовой динамике, банкир назвал высокие цены на нефть безусловным благом для российской экономики. Он признал, что в глобальном контексте дорогостоящее сырье традиционно подстегивает переход к зеленой энергетике и электромобилям, снижая долгосрочный спрос. Однако в текущем периоде поддержание высоких цен играет на руку и состоянию экспортеров, и наполняемости федерального бюджета. «Правда, есть нюанс — мы тоже не знаем, сколько это продлится. Пока это благое дело», — уточнил Пьянов, отметив неопределенность временного горизонта этого тренда.