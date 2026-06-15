808 тысяч рублей неэффективных расходов выявили у ГЖИ Нижегородской области

По данным аудиторов, нарушения были связаны, в том числе, с оформлением государственных контрактов и договоров. В ряде случаев в документах отсутствовали обязательные условия, а также были допущены ошибки при определении размеров штрафных санкций. Кроме того, один из договоров аренды содержал срок действия, который начинался за 11 дней до даты его подписания.