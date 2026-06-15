Нижегородская выпускница сдала ЕГЭ по химии на 100 баллов

Ученица 11‑го класса СУНЦ ННГУ Ксения Никольская продемонстрировала блестящий результат на ЕГЭ по химии — она набрала максимальные 100 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе ННГУ.
В образовательном центре подчёркивают: столь высокий результат — это закономерный итог большой самоотдачи, настойчивости и искренней увлечённости наукой.
Химия относится к числу сложных дисциплин, поэтому стобалльный результат свидетельствует не только о выдающихся способностях девушки, но и о качественной, системной подготовке.
Ранее ЕГЭ по обществознанию и физике прошел в Нижегородской области.