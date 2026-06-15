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Трамп заявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе

Дональд Трамп объявил о возобновлении движения судов через Ормузский пролив. По словам президента США, морской трафик уже восстанавливается, и речь идет в том числе о танкерах с нефтью.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Свое заявление Трамп сделал в понедельник в соцсети Truth Social. Он написал, что суда отправились в плавание, многие из них везут нефть.

Маршрут, по словам американского лидера, пролегает по южной магистрали, которую он охарактеризовал как «полностью безопасную, спокойную и идеальную».

Ранее американский лидер говорил, что судоходство через Ормузский пролив запустят только после того, как будет подписана сделка. По словам Дональда Трампа, договоренности между Тегераном и Вашингтоном должны гарантировать мир и стабильность для всего Ближнего Востока. Политик подчеркнул, что именно ему удалось урегулировать конфликт с Ираном, тогда как его предшественники на этом посту потерпели фиаско. Как отметил Трамп, региональные лидеры впервые встретили президента, способного привести их к настоящему миру.

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