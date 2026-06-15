Трамп заявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе

Ранее американский лидер говорил, что судоходство через Ормузский пролив запустят только после того, как будет подписана сделка. По словам Дональда Трампа, договоренности между Тегераном и Вашингтоном должны гарантировать мир и стабильность для всего Ближнего Востока. Политик подчеркнул, что именно ему удалось урегулировать конфликт с Ираном, тогда как его предшественники на этом посту потерпели фиаско. Как отметил Трамп, региональные лидеры впервые встретили президента, способного привести их к настоящему миру.