ЕГЭ по трем дисциплинам сдали выпускники Нижегородской области 15 июня

Экзаменационный день прошёл без сбоев и нарушений: ни одного удаления зафиксировано не было. Примечательно, что одиннадцатиклассники продемонстрировали уровень, сопоставимый с тем результатом, который ранее показали участники ОГЭ в один из экзаменационных дней.