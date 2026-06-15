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ЕГЭ по трем дисциплинам сдали выпускники Нижегородской области 15 июня

Для проведения экзаменов задействовали 49 пунктов, в которых испытания прошли 4252 выпускника.

Сегодня выпускники сдавали ЕГЭ сразу по трём дисциплинам — географии, биологии и иностранным языкам. Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Для проведения экзаменов задействовали 49 пунктов, в которых испытания прошли 4252 выпускника.

Среди иностранных языков безусловным фаворитом стал английский — его выбрали 1680 человек. Он значительно опережает остальные языки: на втором месте — немецкий, его сдавали всего 19 участников. Китайский язык оказался наименее востребованным — на него решились лишь двое выпускников.

Экзаменационный день прошёл без сбоев и нарушений: ни одного удаления зафиксировано не было. Примечательно, что одиннадцатиклассники продемонстрировали уровень, сопоставимый с тем результатом, который ранее показали участники ОГЭ в один из экзаменационных дней.

Ранее нижегородская выпускница сдала ЕГЭ по химии на 100 баллов.