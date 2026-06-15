Минтранс начнет предварительную проработку ВСМ через Нижний Новгород

История проекта ВСМ Москва — Казань насчитывает более десяти лет. Ещё в 2013 году предполагаемый объём инвестиций оценивался в 982 миллиарда рублей, а запуск магистрали планировали приурочить к чемпионату мира по футболу 2018 года.