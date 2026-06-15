Минтранс начнет предварительную проработку ВСМ через Нижний Новгород

Министр транспорта Андрей Никитин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой разрешить приступить к предварительной проработке проектов высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) по направлениям Москва — Нижний Новгород — Казань и Москва — Минск. Глава государства дал своё согласие — об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
В ходе разговора глава Минтранса обозначил ориентировочные сроки: по его мнению, к 2028−2029 годам важно завершить формирование финансовой модели и перейти к следующим этапам реализации.
Андрей Никитин представил результаты анализа эффективности потенциальных маршрутов ВСМ. Наиболее перспективным признан участок Москва — Нижний Новгород с продолжением до Казани: именно он способен обеспечить наибольший экономический эффект. На втором месте по значимости — международный проект Москва — Минск, остальные варианты рассматриваются далее по приоритету.
При оценке вариантов эксперты учитывали несколько ключевых факторов: насколько сократится время в пути, каков будет пассажиропоток, каков объём необходимых инвестиций и какой вклад проект внесёт в ВВП страны.
Согласно данным издания «Ъ‑Приволжье», маршрут ВСМ Москва — Нижний Новгород — Казань включён в актуализированную схему территориального планирования РФ в сфере федерального транспорта и автомобильных дорог. При этом в документе пока отсутствуют сведения о конкретных сроках запуска и объёме требуемого финансирования.
История проекта ВСМ Москва — Казань насчитывает более десяти лет. Ещё в 2013 году предполагаемый объём инвестиций оценивался в 982 миллиарда рублей, а запуск магистрали планировали приурочить к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Однако в 2019‑м по решению президента реализацию железнодорожной магистрали приостановили, отдав приоритет строительству платной трассы М‑12. К тому моменту уже были зарезервированы земельные участки под ВСМ, а оценочная стоимость проекта выросла до 1,69 триллиона рублей.
По состоянию на март 2024 года в планах фигурировали сроки реализации ВСМ Москва — Казань в диапазоне 2028−2031 годов.
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