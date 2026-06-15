Экономические трудности почти не коснулись нижегородских промыслов

Затрудненная экономическая ситуация в стране практически не затронула народные художественные промыслы Нижегородской области. Об этом сообщила директор областного фонда развития народно-художественных промыслов Елена Краюшкина в беседе с ИА «НТА-Приволжье».
По словам Елены Краюшкиной, несмотря на экономические сложности и общее снижение спроса, художественные промыслы продолжают развиваться за счет подъема патриотизма и интереса к своим корням у местных жителей и туристов.
Отрасль поддерживают и региональные власти. Так, например, существуют специальные программы и масштабный событийный календарь. В него входят летние фестивали «Золотая хохлома» (6+) и «Мастера золотого кольца» (6+), а также туристические проекты в рамках «Столицы закатов».
Значительное влияние на развитие отрасли оказывает выставка «Дело рук» (0+) и запуск одноименного сайта при поддержке Минпромторга. Кроме того, нижегородская премия в сфере народно-художественных промыслов недавно получила национальный статус.
Отмечается, что Нижегородская область совершенствует законодательную базу в сфере народных промыслов. В частности, власти участвуют в разработке федерального закона, который позволит предприятиям более маневренно получать средства субсидий и грантов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что Нижегородский музей художественных промыслов откроется к новому году.