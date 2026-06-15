Экономические трудности почти не коснулись нижегородских промыслов

Отрасль поддерживают и региональные власти. Так, например, существуют специальные программы и масштабный событийный календарь. В него входят летние фестивали «Золотая хохлома» (6+) и «Мастера золотого кольца» (6+), а также туристические проекты в рамках «Столицы закатов».