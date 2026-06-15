Россиянам раскрыли значение семи видов дорожной разметки

Красный цвет в дорожной разметке — это сигнал повышенного внимания, он используется довольно редко, но в очень важных местах. Например, красное поле между двумя прерывистыми белыми линиями обозначает место пересечения велосипедной дорожки с проезжей частью. Она чаще всего встречается при въезде во дворы или на прилегающие территории. Для водителя это означает, что при проезде через красную «велополосу» он обязан уступить дорогу всем велосипедистам. Остановка и стоянка на красном поле запрещены пунктом 12.4 ПДД.