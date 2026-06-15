Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по росту зарплат

Нижегородская область вошла в число российских регионов, где работодатели наиболее активно повышали зарплатные предложения. Весной 2026 года средний уровень предлагаемой зарплаты в регионе составил 83 185 рублей в месяц, что на 42% больше, чем годом ранее, сообщает сервис «Авито Работа».