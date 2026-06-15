Очевидцы: в достраиваемом здании в сквере у прокуратуры выросла этажность

«Работы в здании начались год назад. Контуры прикрыли защитным полотном. Но даже оно не скрывает, что выходящая к прокуратуре часть здания подросла на пару этажей», — полагают очевидцы. При этом, по их словам, на информационной табличке нет эскиза будущего комплекса, есть только информация о застройщике, подрядчике и номер телефона архитектурно-строительного надзора.