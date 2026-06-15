Очевидцы: в достраиваемом здании в сквере у прокуратуры выросла этажность

Жители областного центра обратили внимание, что в здании будущего административно-гостиничного комплекса на ул. Горького увеличилась этажность. Оно возводится в бывшем сквере около областной прокуратуры на земельном участке с кадастровым номером 39:15:131703:35. По номерам телефонов, указанных в информационном сообщении, объяснить ситуацию не смогли.
«Работы в здании начались год назад. Контуры прикрыли защитным полотном. Но даже оно не скрывает, что выходящая к прокуратуре часть здания подросла на пару этажей», — полагают очевидцы. При этом, по их словам, на информационной табличке нет эскиза будущего комплекса, есть только информация о застройщике, подрядчике и номер телефона архитектурно-строительного надзора.
Как обратил внимание «Новый Калининград», на табличке указано старое разрешение на строительство, выданное мэрией Калининграда 13 лет назад. По указанным на табличке телефонам отвечает менеджер отдела продаж компании МПК Леонида Кухарева, которая ранее выкупило юрлицо бывшего арендатора участка — ООО «Магистраль». Прокомментировать ситуацию с этажностью по телефону «Новому Калининграду» не смогли. Телефон департамента архитектурно-строительного надзора оказался недоступен.
Отметим, ранее компания «Магистраль» получила от горвластей разрешение на вырубку рядом с осваиваемых ею участком одного дерева — ясеня. Проект нового комплекса не проходил градостроительный совет.
Бывший депутат окружного Совета Зеленоградска Леонид Кухарев стал единственным владельцем компании «Магистраль» в июне 2025 года. Представитель Кухарева сообщил, что компания намерена достроить отель в сквере.
Гостиницу в начале улицы Горького начали строить в 2014 году, её планировали открыть к ЧМ-2018 под итальянским брендом Domina. Согласно документации, инвестору разрешили построить разновысотное здание в 5−9 этажей с двухуровневым подземным паркингом, общая площадь объекта должна была составить 12 863 квадратных метра. Комплекс собирались ввести в эксплуатацию сначала в конце 2016-го, затем срок перенесли на конец 2017-го, а потом стройку и вовсе законсервировали. Разрешение на строительство при этом продлевалось.
В марте 2025 года глава администрации города Елена Дятлова рассказала журналистам, что власти рассчитывают, что решение вопроса о достройке гостиницы «Домина» будет принято не позднее 2026 года. При этом горвласти намеревались синхронизировать обустройство Каштанового парка со строительством.
Леонид Кухарев является владельцем строительных компаний, застраивающих Калининград, Светлогорск и Зеленоградск. В частности, его фирма построила 12-этажный жилой комплекс на 464 квартиры на ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева, д. 11, известный как «высотка на Донского».
«Новый Калининград» направил в пресс-службу правительства области запрос с просьбой предоставить информацию о проекте и разрешении на строительство компании по состоянию на июнь 2026 года.
Фото предоставлены очевидцами, Виталий Невар / «Новый Калининград».