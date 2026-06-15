3,5 млрд рублей добавят на модернизацию трамваев в Нижнем Новгороде

На развитие трамвайной сети в Нижнем Новгороде направят дополнительные федеральные средства — расходы министерства транспорта Нижегородской области в 2026 году увеличат на 3,496 млрд рублей. Эти деньги пойдут на покрытие выросших затрат по концессионному проекту модернизации электротранспорта. Еще 223 млн рублей на те же цели выделит региональный бюджет в качестве софинансирования. Соответствующие изменения предварительно поддержал комитет по бюджету Законодательного собрания области, сообщает «Ъ-Приволжье».